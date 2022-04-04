Дерматолог Гонт дала рекомендации по уходу за кожей

Врач дерматолог-косметолог Александра Гонт дала рекомендации по уходу за кожей.

В беседе с Пятым каналом она напомнила о важности регулярного увлажнения в квартире.

Для питания кожи эксперт советует использовать различные масла, от косметических до обычного растительного.

«Маски для сухой кожи можно делать из масла, смешанного с яичным желтком», — сказала Гонт.

По её словам, среди других полезных натуральных ингредиентов — сливки, кефир, а также лимонный сок и мёд, если нет аллергии.

Также дерматолог посоветовала не забывать о здоровье кожи рук. В частности, можно использовать крем или делать скраб из кофе и сливок.

Ранее дерматолог Натэла Гришина рассказала, что асимметрия, неровность краёв, изменение окраса или размера родинки может свидетельствовать о развитии меланомы.