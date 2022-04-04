В Госдуму внесли законопроект о ВНЖ для высококвалифицированных иностранцев

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Российский кабмин внесло в Госдуму законопроект, дающий право высококвалифицированным специалистам из числа иностранцев, а также членам их семей, которые работают в России, получать бессрочный вид на жительство.
В Госдуму внесли законопроект о ВНЖ для высококвалифицированных иностранцев
  • РИА Новости

Соответствующий проект опубликован в электронной базе Госдумы.

«Законопроектом предлагается предоставить право оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированного специалиста (далее - ВКС) и членам его семьи в случае осуществления им трудовой деятельности на территории России», — говорится в пояснительных материалах к законопроекту.

Как уточняется, бессрочный ВНЖ смогут получить иностранцы, работающие в России в качестве высококвалифицированных специалистов не менее двух лет и если работодатель осуществляет все необходимые налоговые исчисления в его адрес.

Ранее появилась информация о том, что в России готовится программа репатриации высококлассных специалистов-соотечественников, которые хотят вернуться на родину. 

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