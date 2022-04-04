В Госдуму внесли законопроект о ВНЖ для высококвалифицированных иностранцев
- РИА Новости
Соответствующий проект опубликован в электронной базе Госдумы.
«Законопроектом предлагается предоставить право оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированного специалиста (далее - ВКС) и членам его семьи в случае осуществления им трудовой деятельности на территории России», — говорится в пояснительных материалах к законопроекту.
Как уточняется, бессрочный ВНЖ смогут получить иностранцы, работающие в России в качестве высококвалифицированных специалистов не менее двух лет и если работодатель осуществляет все необходимые налоговые исчисления в его адрес.
Ранее появилась информация о том, что в России готовится программа репатриации высококлассных специалистов-соотечественников, которые хотят вернуться на родину.