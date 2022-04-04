Госдума 21 апреля рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ
- РИА Новости
«Депутаты заслушают отчёт финансового регулятора за 2021 год. После этого будет рассмотрена кандидатура Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка», — следует из заявления думской пресс-службы.
Кроме того, депутаты рассмотрят проект постановления о назначении на должности членов Совета директоров Банка России Филиппа Габунии, Алексея Заботкина и Юрия Исаева.
18 марта президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ.
В Кремле назвали такое решение логическим продолжением высокой оценки работы Набиуллиной со стороны президента России.