Госдума 21 апреля рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ

Депутаты Госдумы в рамках пленарного заседания 21 апреля рассмотрят годовой отчёт ЦБ России и кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя финрегулятора.

«Депутаты заслушают отчёт финансового регулятора за 2021 год. После этого будет рассмотрена кандидатура Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка», — следует из заявления думской пресс-службы.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект постановления о назначении на должности членов Совета директоров Банка России Филиппа Габунии, Алексея Заботкина и Юрия Исаева.

18 марта президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ.

В Кремле назвали такое решение логическим продолжением высокой оценки работы Набиуллиной со стороны президента России.