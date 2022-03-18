Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ

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Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу кандидатуру действующей главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ.
Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.

«Президент России внёс в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ», — отмечается в заявлении.

В сообщении уточняется, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил вопрос, чью кандидатуру на пост главы Центробанка внесёт Путин.

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