Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу кандидатуру действующей главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ.

Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.

«Президент России внёс в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ», — отмечается в заявлении.

В сообщении уточняется, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил вопрос, чью кандидатуру на пост главы Центробанка внесёт Путин.