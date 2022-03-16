Песков прокомментировал возможность переназначения Набиуллиной на должность главы ЦБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил вопрос, чью кандидатуру на пост главы Центробанка Владимир Путин внесёт на следующей неделе.

«Никогда не анонсируем такое», — сказал Песков в ответ на вопрос, чью кандидатуру внесёт Путин на должность главы Центробанка и продолжит ли Набиуллина возглавлять ЦБ.

По его словам, «когда президент внесёт, тогда и внесёт».

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Кремлю неизвестно о слухах про якобы поданное главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной заявление об отставке.

Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно давал оценки работы Центробанка.