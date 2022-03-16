Песков прокомментировал возможность переназначения Набиуллиной на должность главы ЦБ
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«Никогда не анонсируем такое», — сказал Песков в ответ на вопрос, чью кандидатуру внесёт Путин на должность главы Центробанка и продолжит ли Набиуллина возглавлять ЦБ.
По его словам, «когда президент внесёт, тогда и внесёт».
Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Кремлю неизвестно о слухах про якобы поданное главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной заявление об отставке.
Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно давал оценки работы Центробанка.