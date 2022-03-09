В Кремле не подтвердили слухи о «заявлении Набиуллиной об отставке»
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«Нет, нам об этом не известно. Президент неоднократно давал оценки работы Центробанка», — сказал Песков.
С 9 марта Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой.
Кроме того, Банк России принял решение, согласно которому с 4 марта компании-импортёры при покупке валюты на бирже не будут платить комиссию в размере 12% от суммы сделки.
Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».