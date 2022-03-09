В Кремле не подтвердили слухи о «заявлении Набиуллиной об отставке»

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Кремлю неизвестно о слухах про якобы поданное главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной заявление об отставке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно давал оценки работы Центробанка.
В Кремле не подтвердили слухи о «заявлении Набиуллиной об отставке»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Нет, нам об этом не известно. Президент неоднократно давал оценки работы Центробанка», — сказал Песков.

С 9 марта Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой.

Кроме того, Банк России принял решение, согласно которому с 4 марта компании-импортёры при покупке валюты на бирже не будут платить комиссию в размере 12% от суммы сделки.

Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

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