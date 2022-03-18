Песков назвал логичным выдвижение Набиуллиной на пост главы ЦБ
- РИА Новости
«Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом, и вот мы видим как логическое продолжение этого — внесение её кандидатуры на ещё один срок», — сказал Песков.
По его словам, в нынешнее время, когда на ЦБ ложится дополнительный груз ответственности, Путин регулярно общается с Набиуллиной.
Ранее Путин внёс в Государственную думу кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ.