Песков назвал логичным выдвижение Набиуллиной на пост главы ЦБ

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Внесение президентом России Владимиром Путиным в Госдуму кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ — это логическое продолжение высокой оценки её работы российским лидером, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков назвал логичным выдвижение Набиуллиной на пост главы ЦБ
  • РИА Новости

«Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом, и вот мы видим как логическое продолжение этого — внесение её кандидатуры на ещё один срок», — сказал Песков.

По его словам, в нынешнее время, когда на ЦБ ложится дополнительный груз ответственности, Путин регулярно общается с Набиуллиной.

Ранее Путин внёс в Государственную думу кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ.

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