Власти Подмосковья прокомментировали ситуацию на рынке труда

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию на рынке труда в регионе.
Власти Подмосковья прокомментировали ситуацию на рынке труда
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня, 4 апреля, мы проводим ярмарку вакансий, цель которой — максимально предоставить людям новые позиции в различных отраслях. Всего вакансий в Московской области сейчас 60 тыс. Из них порядка 20 тыс. — всё, что связано со стройкой, около 10 тыс. — это транспорт, ещё 4 тыс. — торговля», — заявил Воробьёв.

Как напомнил губернатор, на прошлой неделе состоялась встреча властей с сотрудниками Шереметьева.

«Федеральный фонд промышленности и наш региональный — они должны оказывать максимальную поддержку, начиная от предоставления земель до дополнительной финансовой помощи при организации предприятий», — добавил Воробьёв.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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