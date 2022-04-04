Воробьёв дал поручение помочь пострадавшим в ДТП с автобусом в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение помочь пострадавшим в ДТП с автобусом.
Воробьёв дал поручение помочь пострадавшим в ДТП с автобусом в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«Прошу максимальное внимание уделить. Если какая-то дополнительная помощь нужна, пожалуйста, дайте мне знать», — заявил Воробьёв на оперативном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

Тем временем Life.ru опубликовал список пострадавших пассажиров. Все они госпитализированы в Волоколамскую центральную районную больницу с различными травмами. Личности двух пострадавших уточняются, ещё по трём пассажирам данных пока нет.

Ранее сообщалось, что по факту падения автобуса с эстакады в Подмосковье возбуждено уголовное дело.

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