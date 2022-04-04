По факту падения автобуса с эстакады в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после падения рейсового автобуса с эстакады на трассе в Подмосковье. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МВД России.

РИА Новости

«Следователем следственного отдела ОМВД России по Волоколамскому городскому округу по факту ДТП на автодороге М9 «Балтия» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ», — приводит ТАСС слова собеседника. Отмечается, что по данной статье виновному грозит до семи лет лишения свободы. Ранее стало известно, что в результате падения пассажирского автобуса с эстакады в Московской области четыре человека находятся в больницах в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, ещё восемь пострадавших — в состоянии средней тяжести.