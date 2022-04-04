По факту падения автобуса с эстакады в Подмосковье возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
«Следователем следственного отдела ОМВД России по Волоколамскому городскому округу по факту ДТП на автодороге М9 «Балтия» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ», — приводит ТАСС слова собеседника.
Отмечается, что по данной статье виновному грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в результате падения пассажирского автобуса с эстакады в Московской области четыре человека находятся в больницах в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, ещё восемь пострадавших — в состоянии средней тяжести.