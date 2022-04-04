По факту падения автобуса с эстакады в Подмосковье возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после падения рейсового автобуса с эстакады на трассе в Подмосковье. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МВД России.
По факту падения автобуса с эстакады в Подмосковье возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

«Следователем следственного отдела ОМВД России по Волоколамскому городскому округу по факту ДТП на автодороге М9 «Балтия» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ», — приводит ТАСС слова собеседника.

Отмечается, что по данной статье виновному грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в результате падения пассажирского автобуса с эстакады в Московской области четыре человека находятся в больницах в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, ещё восемь пострадавших — в состоянии средней тяжести.

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