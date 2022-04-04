В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

В результате падения пассажирского автобуса с эстакады в Московской области четыре человека находятся в больницах в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, ещё восемь пострадавших — в состоянии средней тяжести. Об этом заявила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

«В ДТП попали 14 человек всего… двое погибших у нас. Четверо — в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Двое на вертолётах улетели сразу в Красногорск в травмцентр первого уровня, двоих сейчас... стабилизируют в реанимации Волоколамска, они также отправятся Красногорск», — приводит ТАСС её слова.

Стригункова добавила, что восемь пострадавших останутся в Волоколамской ЦРБ под медицинским наблюдением.

Ранее в МЧС сообщили, что в результате падения пассажирского автобуса с эстакады в Московской области погибли два человека.