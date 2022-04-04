В МЧС заявили о гибели двух человек при падении автобуса с эстакады в Подмосковье

В результате падения пассажирского автобуса с эстакады в Московской области погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«При повороте на деревню Матрёнино рейсовый автобус сообщением Москва — Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что всего в автобусе находились 20 человек.

Ранее стало известно, что четыре человека, в том числе ребёнок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области.