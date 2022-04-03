Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Самарской области

Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Водитель и три пассажира отечественной легковушки, один из которых несовершеннолетний, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным МВД, на 1091-м км автодороги М-5 «Урал» в Сергиевском районе водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

Ранее иркутская областная прокуратура начала проверку по факту ДТП в Приангарье, где при столкновении автобуса и иномарки два человека погибли и трое были госпитализированы.