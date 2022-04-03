Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Самарской области

Короткая ссылка
Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Самарской области
  • РИА Новости

«Водитель и три пассажира отечественной легковушки, один из которых несовершеннолетний, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным МВД, на 1091-м км автодороги М-5 «Урал» в Сергиевском районе водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

Ранее иркутская областная прокуратура начала проверку по факту ДТП в Приангарье, где при столкновении автобуса и иномарки два человека погибли и трое были госпитализированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить