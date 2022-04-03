Два человека погибли в ДТП с автобусом в Приангарье

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Иркутская областная прокуратура начала проверку по факту ДТП в Приангарье, где при столкновении автобуса и иномарки два человека погибли и трое были госпитализированы.
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Приангарье
  • РИА Новости

«Прокуратура Братского района организовала проведение проверки в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса», — говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, ночью 3 апреля на федеральной автодороге А331 «Вилюй» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса, следовавшего по маршруту Иркутск — Усть-Кут. В результате от полученных травм погибли два пассажира автомобиля, а водитель машины и ещё два пассажира пострадали.

По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими.

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