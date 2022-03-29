В Татарстане завели дело по факту ДТП с шестью погибшими

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Авария произошла в Чистопольском районе, на 134-м км трассы Казань — Оренбург.

По имеющимся данным, автомобиль Lada Largus столкнулся с грузовиком Iveco, после чего загорелся. Погибли водитель и пять пассажиров легковой машины. Ещё один пассажир госпитализирован.

Ранее Newinform сообщило, что в Калужской области в результате ДТП погибли три человека.