В Подмосковье проходит ярмарка вакансий для оставшихся без работы из-за санкций

В Московской области ярмарка вакансий для жителей, которые оказались в простое из-за введённых санкций, проходит в понедельник, 4 апреля. В области 60 тыс. вакансий.

Губернатор Андрей Воробьёв на совещании с региональным правительством попросил уделять особое внимание тем, кто ищет работу, передаёт телеканал «360».

«Сегодня, 4 апреля, мы проводим ярмарку вакансий, цель которой — максимально предоставить людям новые позиции в различных отраслях. Всего вакансий в Московской области сейчас 60 тыс. Порядка 20 тыс. — всё, что связано со стройкой, около 10 тыс. — это транспорт. 4 тыс. — торговля. Прошу… внимательно сопровождать, уделять внимание пожеланиям тех, кто ищет работу», — отметил Воробьёв.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.