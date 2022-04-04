В Подмосковье проходит ярмарка вакансий для оставшихся без работы из-за санкций

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В Московской области ярмарка вакансий для жителей, которые оказались в простое из-за введённых санкций, проходит в понедельник, 4 апреля. В области 60 тыс. вакансий.
В Подмосковье проходит ярмарка вакансий для оставшихся без работы из-за санкций
  • РИА Новости

Губернатор Андрей Воробьёв на совещании с региональным правительством попросил уделять особое внимание тем, кто ищет работу, передаёт телеканал «360».

«Сегодня, 4 апреля, мы проводим ярмарку вакансий, цель которой — максимально предоставить людям новые позиции в различных отраслях. Всего вакансий в Московской области сейчас 60 тыс. Порядка 20 тыс. — всё, что связано со стройкой, около 10 тыс. — это транспорт. 4 тыс. — торговля. Прошу… внимательно сопровождать, уделять внимание пожеланиям тех, кто ищет работу», — отметил Воробьёв.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.

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