Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал патриотизмом любовь к Родине и готовность на любые жертвы для своей страны.

«Патриотизм — это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм», — сказал Песков.

Он добавил, что «всё, что в это понимание укладывается, — всё это и является патриотизмом».

«И конечно, соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужны, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания некоторых политиков.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что патриотизм заключается не в словах, а в конкретных действиях гражданина. Он назвал патриотизм чрезвычайно непростой темой.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия россиян, которые критикуют решения властей России, уезжают за границу «громко и пафосно», а затем возвращаются «как ни в чём не бывало».