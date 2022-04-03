Дмитрий Медведев: патриотизм заключается в действиях гражданина

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что патриотизм заключается не в словах, а в конкретных действиях гражданина.

«Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия», — написал он в Telegram.

Медведев назвал патриотизм чрезвычайно непростой темой.

«У тех, кто любит Родину, очень разные лица. У предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо», — отметил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия россиян, которые критикуют решения властей России, уезжают за границу «громко и пафосно», а затем возвращаются «как ни в чём не бывало».

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, россияне, которые с началом военной операции на Украине «испугались и уехали» из России, не являются врагами государства.

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