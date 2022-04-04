В Белгородской области отменили масочный режим

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене масочного режима в регионе.

«Вместе с врачебным сообществом приняли решение об отмене масочного режима», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, общее количество ежедневных подтверждённых случаев заболевания COVID-19 снизилось в четыре раза.

«Но есть исключения! Маски необходимо носить в медицинских организациях и в пунктах временного размещения граждан», — отметил он.

Ранее в Курской области отменили масочный режим.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко порекомендовал россиянам продолжать носить маски и ревакцинироваться, несмотря на отмену масочного режима и стабильное улучшение эпидемиологической ситуации.