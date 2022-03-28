В Курской области отменили масочный режим

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение об отмене обязательного масочного режима в Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
В Курской области отменили масочный режим
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  • © Andres Barrionuevo Lopez

«С сегодняшнего дня ношение масок, в том числе в закрытых помещениях, больше не является обязательным и будет носить рекомендательный характер», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом, по словам Старовойта, в местах массового скопления людей по-прежнему настоятельно рекомендуется соблюдать масочный режим.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об отмене ряда противоэпидемических мер в общеобразовательных учреждениях.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко порекомендовал россиянам продолжать носить маски и ревакцинироваться, несмотря на отмену масочного режима и стабильное улучшение эпидемиологической ситуации.

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