Роспотребнадзор отменил ряд противоэпидемических мер в школах

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Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство отменило ряд противоэпидемических мер в общеобразовательных учреждениях.
Роспотребнадзор отменил ряд противоэпидемических мер в школах
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

«В новом документе закреплены следующие изменения: отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета; отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 м посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой», — говорится в сообщении.

Кроме того, отменено требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко порекомендовал россиянам продолжать носить маски и ревакцинироваться, несмотря на отмену масочного режима и стабильное улучшение эпидемиологической ситуации.

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