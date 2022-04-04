В Петербурге за участие в нелегальной акции арестовали 30 человек

За участие в несогласованной акции в Санкт-Петербурге арестовали 30 человек, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Как пишет Интерфакс, ещё восьмерым назначали обязательные работы, семерым — штраф. Ранее стало известно, что во время незаконной акции в Петербурге произошло нападение на сотрудников правопорядка. Было возбуждено уголовное дело.