В Петербурге за участие в нелегальной акции арестовали 30 человек
За участие в несогласованной акции в Санкт-Петербурге арестовали 30 человек, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Как пишет Интерфакс, ещё восьмерым назначали обязательные работы, семерым — штраф.
Ранее стало известно, что во время незаконной акции в Петербурге произошло нападение на сотрудников правопорядка.
Было возбуждено уголовное дело.
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