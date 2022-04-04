В Петербурге за участие в нелегальной акции арестовали 30 человек

Короткая ссылка
За участие в несогласованной акции в Санкт-Петербурге арестовали 30 человек, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Как пишет Интерфакс, ещё восьмерым назначали обязательные работы, семерым — штраф.

Ранее стало известно, что во время незаконной акции в Петербурге произошло нападение на сотрудников правопорядка.

Было возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить