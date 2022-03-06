Во время незаконной акции в Петербурге произошло нападение на сотрудников правопорядка
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«6 марта при пресечении противоправных действий во время проведения несогласованной акции её участниками было совершено нападение на сотрудников полиции», — приводит РИА Новости сообщение.
Двоих нападавших удалось задержали, третий скрылся.
Возбуждено уголовное дело по ст. 318 Уголовного кодекса России (применение насилия в отношении представителя власти).
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Санкт-Петербурге число участников несанкционированных акций составило примерно 1,5 тыс. человек, 750 из них были задержаны.