МВД: в несогласованной акции в Москве приняли участие около 2,5 тысячи человек

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на несогласованной акции в Москве сотрудники правопорядка задержали 1,7 тыс. человек, всего в мероприятии приняли участие порядка 2,5 тыс. человек.

«В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2,5 тыс. человек, задержаны 1,7 тыс.», — приводит РИА Новости её заявление.

По словам Волк, в Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1,5 тыс., 750 из них были задержаны.

Она также отметила, что в других регионах России в несанкционированных акциях поучаствовали в общей сложности 1,2 тыс. человек, задержан 1061.

24 февраля Следственный комитет России, столичное ГУ МВД и прокуратура Москвы предупредили граждан об ответственности в случае участия в несогласованных акциях на фоне напряжённой внешнеполитической обстановки.