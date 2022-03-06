МВД: в несогласованной акции в Москве приняли участие около 2,5 тысячи человек

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на несогласованной акции в Москве сотрудники правопорядка задержали 1,7 тыс. человек, всего в мероприятии приняли участие порядка 2,5 тыс. человек.
МВД: в несогласованной акции в Москве приняли участие около 2,5 тысячи человек
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2,5 тыс. человек, задержаны 1,7 тыс.», — приводит РИА Новости её заявление.

По словам Волк, в Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1,5 тыс., 750 из них были задержаны.

Она также отметила, что в других регионах России в несанкционированных акциях поучаствовали в общей сложности 1,2 тыс. человек, задержан 1061.

24 февраля Следственный комитет России, столичное ГУ МВД и прокуратура Москвы предупредили граждан об ответственности в случае участия в несогласованных акциях на фоне напряжённой внешнеполитической обстановки.

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