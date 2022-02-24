СК, МВД и прокуратура предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях

Следственный комитет России, столичное ГУ МВД и прокуратура Москвы предупредили граждан об ответственности в случае участия в несогласованных акциях на фоне напряжённой внешнеполитической обстановки.

«Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности — вплоть до уголовной», — предупредили в СК.

В столичном главке МВД заявили, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка на территории Москвы и не допустит нарушений законодательства.

В свою очередь, в столичной прокуратуре подчеркнули, что организация несогласованного мероприятия и участие в нём влекут за собой установленную российским законодательством ответственность.