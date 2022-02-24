СК, МВД и прокуратура предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях

Короткая ссылка
Следственный комитет России, столичное ГУ МВД и прокуратура Москвы предупредили граждан об ответственности в случае участия в несогласованных акциях на фоне напряжённой внешнеполитической обстановки.
СК, МВД и прокуратура предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях
  • Gettyimages.ru

«Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности — вплоть до уголовной», — предупредили в СК.

В столичном главке МВД заявили, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка на территории Москвы и не допустит нарушений законодательства.

В свою очередь, в столичной прокуратуре подчеркнули, что организация несогласованного мероприятия и участие в нём влекут за собой установленную российским законодательством ответственность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить