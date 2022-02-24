СК, МВД и прокуратура предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях
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«Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности — вплоть до уголовной», — предупредили в СК.
В столичном главке МВД заявили, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка на территории Москвы и не допустит нарушений законодательства.
В свою очередь, в столичной прокуратуре подчеркнули, что организация несогласованного мероприятия и участие в нём влекут за собой установленную российским законодательством ответственность.