Отоларинголог Зайцев назвал причины храпа

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев назвал причины храпа.
Отоларинголог Зайцев назвал причины храпа
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«Причинами храпа может быть искривлённая перегородка носа. Либо врождённая, либо травматическая. Разрастание нижних носовых раковин, как самостоятельная нозология, так и следствие искривления перегородки носа. Нос тоже не дышит. Могут образовываться полипы в полости носа. Они препятствуют носовому дыханию», — заявил он в разговоре с URA.RU.

По словам Зайцева, ещё одной причиной храпа может быть избыточный вес.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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