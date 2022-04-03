Отоларинголог Зайцев назвал причины храпа

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев назвал причины храпа.

«Причинами храпа может быть искривлённая перегородка носа. Либо врождённая, либо травматическая. Разрастание нижних носовых раковин, как самостоятельная нозология, так и следствие искривления перегородки носа. Нос тоже не дышит. Могут образовываться полипы в полости носа. Они препятствуют носовому дыханию», — заявил он в разговоре с URA.RU.

По словам Зайцева, ещё одной причиной храпа может быть избыточный вес.

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