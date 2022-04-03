Двое детей погибли в результате пожара в доме в ХМАО

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в доме в поселении Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа, в результате которого два подростка погибли, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в результате возгорания двое подростков 2006 года рождения погибли, ещё трое с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Ранее в Новгородской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей и их матери во время пожара.