СК возбудил дело по факту гибели четырёх человек при пожаре в Новгородской области
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — приводит ТАСС сообщение.
По данным СК, пожар произошёл в частном доме в ночь на воскресенье, 3 апреля.
Как отмечается, в ходе тушения спасателями были обнаружены тела троих детей в возрасте шести, девяти и десяти лет, а также их матери.
Ранее в результате пожара, произошедшего в жилой бытовке садоводческого товарищества «Северянин» в Новом Уренгое, погибли три человека.