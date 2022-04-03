СК возбудил дело по факту гибели четырёх человек при пожаре в Новгородской области

В Новгородской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей и их матери во время пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — приводит ТАСС сообщение.

По данным СК, пожар произошёл в частном доме в ночь на воскресенье, 3 апреля.

Как отмечается, в ходе тушения спасателями были обнаружены тела троих детей в возрасте шести, девяти и десяти лет, а также их матери.

Ранее в результате пожара, произошедшего в жилой бытовке садоводческого товарищества «Северянин» в Новом Уренгое, погибли три человека.