В результате ДТП в Якутии погибли четыре человека

В результате ДТП в Мирнинском районе Якутии погибли четыре человека, ещё трое пострадали, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по региону.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Nissan X-Trail допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi L200.

«В результате столкновения водитель автомашины Nissan X-Trail и его 64-летний пассажир, находившийся в момент аварии справа на переднем пассажирском сидении транспортного средства, от полученных травм скончались на месте ДТП», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Погибли водитель и один из пассажиров Mitsubishi, ещё трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

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