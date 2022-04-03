В результате ДТП в Якутии погибли четыре человека

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В результате ДТП в Мирнинском районе Якутии погибли четыре человека, ещё трое пострадали, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по региону.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Nissan X-Trail допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi L200.

«В результате столкновения водитель автомашины Nissan X-Trail и его 64-летний пассажир, находившийся в момент аварии справа на переднем пассажирском сидении транспортного средства, от полученных травм скончались на месте ДТП», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Погибли водитель и один из пассажиров Mitsubishi, ещё трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в разговоре с Nation News рассказал, какие гаджеты в автомобиле не имеют смысла.

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