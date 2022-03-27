В Калужской области в результате ДТП погибли три человека

В результате ДТП в Калужской области погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2110 совершал манёвр по обгону и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Great Wall.

«Водитель ВАЗ и два пассажира погибли на месте, ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение», — приводит сообщение ведомства Newinform.

Авария произошла на трассе Перемышль — Воротынск — Опытная станция.

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