В Калужской области в результате ДТП погибли три человека
- РИА Новости
Отмечается, что предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2110 совершал манёвр по обгону и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Great Wall.
«Водитель ВАЗ и два пассажира погибли на месте, ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение», — приводит сообщение ведомства Newinform.
Авария произошла на трассе Перемышль — Воротынск — Опытная станция.
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