Песков: время переоценки отношений России и Европы настанет «не в ближней перспективе»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что время для переоценки отношений России и Европы придёт, когда европейцы «протрезвеют» и осознают, что сами ответственны за судьбу своего континента. По его словам, это произойдёт «не в ближней перспективе».
Песков: время переоценки отношений России и Европы настанет «не в ближней перспективе»
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они всё-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придёт — это не ближняя перспектива, — но тогда придёт время всё-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что России объявили гибридную тотальную войну.

Он подчеркнул, что её целями являются «разрушение и уничтожение» российской экономики и России в целом.

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