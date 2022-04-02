Ракетные крейсеры ВМФ России провели учения в Средиземном море

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Ракетные крейсеры и корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели противолодочные учения в Средиземном море, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Ракетные крейсеры ВМФ России провели учения в Средиземном море
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

«Отряд боевых кораблей Северного флота во взаимодействии с кораблями Тихоокеанского флота отработал задачи противолодочного учения в Средиземном море», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Экипажи кораблей выполнили поиск и слежение за подлодками условного противника.

Моряки отработали тактику поиска и слежения за подводными лодками с помощью бортовых гидролокационных комплексов кораблей.

Ранее в Калининградской области подразделения морской пехоты Балтийского флота провели учения по отражению наступления условного противника с морских направлений.

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