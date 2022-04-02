Ракетные крейсеры ВМФ России провели учения в Средиземном море
- РИА Новости
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«Отряд боевых кораблей Северного флота во взаимодействии с кораблями Тихоокеанского флота отработал задачи противолодочного учения в Средиземном море», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Экипажи кораблей выполнили поиск и слежение за подлодками условного противника.
Моряки отработали тактику поиска и слежения за подводными лодками с помощью бортовых гидролокационных комплексов кораблей.
Ранее в Калининградской области подразделения морской пехоты Балтийского флота провели учения по отражению наступления условного противника с морских направлений.