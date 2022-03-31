Морпехи Балтфлота провели учения по противодесантной обороне
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Батальон морпехов и артиллерийские подразделения морской пехоты отработали действия сил в противодесантной обороне.
К манёврам привлекли 300 военнослужащих, а также 40 единиц боевой техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град».
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.