Морпехи Балтфлота провели учения по противодесантной обороне

В Калининградской области подразделения морской пехоты Балтийского флота провели учения по отражению наступления условного противника с морских направлений.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Батальон морпехов и артиллерийские подразделения морской пехоты отработали действия сил в противодесантной обороне.

К манёврам привлекли 300 военнослужащих, а также 40 единиц боевой техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.