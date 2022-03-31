Морпехи Балтфлота провели учения по противодесантной обороне

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В Калининградской области подразделения морской пехоты Балтийского флота провели учения по отражению наступления условного противника с морских направлений.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Батальон морпехов и артиллерийские подразделения морской пехоты отработали действия сил в противодесантной обороне.

К манёврам привлекли 300 военнослужащих, а также 40 единиц боевой техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.

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