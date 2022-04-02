Медведев рассказал о позиции России по вступлению Украины в Евросоюз

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о позиции Москвы по вступлению Украины в Евросоюз.

«Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте (в ЕС. — RT), была бы честь предложена», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что опыт Черногории и Северной Македонии показывает, что вхождение в ЕС «происходит не иначе, как через НАТО», так как эти организации, по мнению политика, взаимозависимы.

Он также привёл слова, которые приписывают бывшему премьер-министру Виктору Черномырдину.

«В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: «Когда Украина вступит в ЕС?» Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». — «А Турция когда?» — уточнили у него. «Турция? Никогда», — подытожил Медведев.

7 марта глава Евросовета Шарль Мишель признал, что вопрос о членстве Украины, Молдавии и Грузии в ЕС не имеет однозначной поддержки среди членов сообщества.

Позже глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что дискуссии о вступлении Украины в Евросоюз могут вестись только после урегулирования конфликта.