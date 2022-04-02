Путин подписал указ о награждении сотрудников заповедника на Камчатке

Президент России Владимир Путин указом наградил медалью «За спасение погибавших» сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке, которые спасли людей из упавшего в Курильское озеро вертолёта Ми-8.

По указу главы государства, соответствующие награды присвоены госинспектору резервата Алексею Бецелеву, участковому госинспектору Евгению Денгесу, технику Алексею Крутикову, госинспектору Константину Лукашевскому и госинспектору Александру Марандыкину.

«Сотрудники заповедника благодаря слаженным действиям сумели спасти восемь человек с затонувшего в Курильском озере вертолета Ми-8... Герои! Безмерно горжусь такими сотрудниками!» — заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.

Вертолёт был найден на дне озера на глубине 110 м.