Путин подписал указ о награждении сотрудников заповедника на Камчатке
По указу главы государства, соответствующие награды присвоены госинспектору резервата Алексею Бецелеву, участковому госинспектору Евгению Денгесу, технику Алексею Крутикову, госинспектору Константину Лукашевскому и госинспектору Александру Марандыкину.
«Сотрудники заповедника благодаря слаженным действиям сумели спасти восемь человек с затонувшего в Курильском озере вертолета Ми-8... Герои! Безмерно горжусь такими сотрудниками!» — заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.
12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.
Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.