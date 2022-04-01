В Тверской области планируют установить более 140 модульных ФАПов до 2025 года

Короткая ссылка
В Тверской области планируют установить более 140 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий до 2025 года.
В Тверской области планируют установить более 140 модульных ФАПов до 2025 года
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Обновление региональной сети рассмотрели на совещании по вопросам здравоохранения, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Участники встречи также обсудили ход капитального ремонта учреждений здравоохранения. В частности, в Бежецкой ЦРБ выполнен ремонт помещений и установлен компьютерный томограф, а в Максатихинской ЦРБ провели ремонт под размещение поликлиники.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить