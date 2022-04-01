В Тверской области планируют установить более 140 модульных ФАПов до 2025 года
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Обновление региональной сети рассмотрели на совещании по вопросам здравоохранения, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
Участники встречи также обсудили ход капитального ремонта учреждений здравоохранения. В частности, в Бежецкой ЦРБ выполнен ремонт помещений и установлен компьютерный томограф, а в Максатихинской ЦРБ провели ремонт под размещение поликлиники.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.