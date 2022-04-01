В Тверской области планируют установить более 140 модульных ФАПов до 2025 года

В Тверской области планируют установить более 140 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий до 2025 года.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Обновление региональной сети рассмотрели на совещании по вопросам здравоохранения, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Участники встречи также обсудили ход капитального ремонта учреждений здравоохранения. В частности, в Бежецкой ЦРБ выполнен ремонт помещений и установлен компьютерный томограф, а в Максатихинской ЦРБ провели ремонт под размещение поликлиники.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.