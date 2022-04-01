Авиакомпания Wizz Air отменяет все рейсы в Россию и из неё до 30 октября

Авиакомпания Wizz Air сообщила об отмене всех рейсов в Россию и из неё до 30 октября.

РИА Новости информирует, что компания сообщила об этом в Twitter.

«Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из России будут отменены в течение всего летнего сезона, до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования», — говорится в твите.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» приостанавливает с 8 марта все зарубежные полёты, кроме рейсов в Минск.

Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.