Авиакомпания Wizz Air отменяет все рейсы в Россию и из неё до 30 октября

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Авиакомпания Wizz Air сообщила об отмене всех рейсов в Россию и из неё до 30 октября.
Авиакомпания Wizz Air отменяет все рейсы в Россию и из неё до 30 октября
  • globallookpress.com
  • © Markus Maink

РИА Новости информирует, что компания сообщила об этом в Twitter.

«Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из России будут отменены в течение всего летнего сезона, до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования», — говорится в твите.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» приостанавливает с 8 марта все зарубежные полёты, кроме рейсов в Минск.

Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.

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