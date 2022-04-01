В Минпромторге заявили, что вопрос с дефицитом бумаги в России решён

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Вопрос с дефицитом бумаги в России решён. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
В Минпромторге заявили, что вопрос с дефицитом бумаги в России решён
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«Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января-февраля, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что (Светлогорский целлюлозно-бумажный. — RT) комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации», — приводит его слова ТАСС.

Евтухов отметил, что российские производители уже нашли поставщиков необходимых ингредиентов бумаги, в том числе в Индии и Китае.

Ранее в ведомстве сообщили, что ожидают стабилизации ситуации с поставкой офисной бумаги в апреле.

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