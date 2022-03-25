В Минпромторге ожидают стабилизацию ситуации с поставкой офисной бумаги в апреле

Минпромторг России ожидает к апрелю текущего года стабилизации ситуации с поставкой офисной бумаги в стране.

«Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к апрелю», — сообщает портал «Объясняем.рф» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в России функционируют три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой внутренний рынок и поставляли продукцию за границу.

В настоящее время на одном из этих предприятий провели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства, которое закроет потребности российского рынка офисной бумаги.

Ранее в Минпромторге сообщили, что дефицита офисной бумаги в России не будет.