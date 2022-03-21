В Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги в России не будет
- Gettyimages.ru
- © Westend61
«С учётом введения определённых ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизации с поставкой бумаги в течение недели», — отметили в ведомстве.
В Минпромторге подчеркнули, что отечественные производители полностью обеспечивают потребности отечественного рынка офисной бумаги.