В Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги в России не будет

Дефицита офисной бумаги в России не будет, поставки стабилизируются в течение недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

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«С учётом введения определённых ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизации с поставкой бумаги в течение недели», — отметили в ведомстве. В Минпромторге подчеркнули, что отечественные производители полностью обеспечивают потребности отечественного рынка офисной бумаги.