В Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги в России не будет

Короткая ссылка
Дефицита офисной бумаги в России не будет, поставки стабилизируются в течение недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
В Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги в России не будет
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«С учётом введения определённых ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизации с поставкой бумаги в течение недели», — отметили в ведомстве.

В Минпромторге подчеркнули, что отечественные производители полностью обеспечивают потребности отечественного рынка офисной бумаги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить