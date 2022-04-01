На компанию Meta* составили новый протокол о неудалении запрещённого контента, заявили в суде.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании Metа* в России за экстремизм указал, что россияне могут без риска быть привлечёнными к ответственности продолжать пользоваться Facebook и Instagram.

В декабре 2021 года мировой суд в Москве назначил Meta оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации.

*Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.