Решение суда: россиян не накажут за использование Facebook и Instagram

Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании Meta в России за экстремизм указал, что россияне могут без риска быть привлечёнными к ответственности продолжать пользоваться Facebook и Instagram.

Как пишет РИА Новости, это следует из опубликованного текста постановления.

21 марта Тверской суд Москвы рассмотрел заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией.

В Роскомнадзоре сообщили RT, что регулятор исключит Facebook* и Instagram* из реестра соцсетей в России. При этом владеющая этими соцсетями компания Meta* будет исключена из списка иностранных лиц, ведущих деятельность в интернете на территории России.

*Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.