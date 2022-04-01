Эксперт Зюзин рассказал об особенностях синтетических витаминов

Эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин рассказал, что витамины, созданные в лабораторных условиях, имеют идентичный натуральным состав и оказывают одинаковое воздействие на организм человека.

«Самые дешёвые витамины — это синтетические витамины. Они такие же по своему составу, как и натуральные. Сказать, что синтетические опаснее, их применение грозит побочными эффектами, нельзя. Все витамины вызывают какой-либо негативный эффект только при передозировке», — уточнил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Зюзин также отметил, что сегодня сфера производства БАД активно развивается. Этому способствует в том числе отсутствие необходимости проведения клинических испытаний продукции.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал, что одновременное употребление витаминов и лекарственных средств может иметь негативные последствия.