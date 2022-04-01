Песков: Депардье не полностью понимает, что происходит на Украине

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о высказывании актёра Жерара Депардье, что россияне не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина.

«Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит, в силу того, что он не совсем погружён в политическую повестку дня. Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, не понимает, что такое минские договорённости, не понимает, что такое Донецк и Луганск», — сказал Песков.

Он добавил, что при необходимости «будем готовы всё это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал».

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле.

В конце марта начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, так как Киев не выполнял Минские соглашения.

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