Песков: ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о происходящем в Кремле

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле.

«И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений, и они не понимают стиль нашей работы», — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления из США о том, что Путину якобы не обо всём докладывают.

Ранее Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что Путин «не может оставаться у власти».

Байден, выступая в Польше, заявил в конце своей речи, что российский лидер «не может оставаться у власти».

Позднее представитель Белого дома пояснил, что американский лидер не призывал к смене власти в России.