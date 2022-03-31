Песков: ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о происходящем в Кремле

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле.
Песков: ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о происходящем в Кремле
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений, и они не понимают стиль нашей работы», — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления из США о том, что Путину якобы не обо всём докладывают.

Ранее Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что Путин «не может оставаться у власти».

Байден, выступая в Польше, заявил в конце своей речи, что российский лидер «не может оставаться у власти».

Позднее представитель Белого дома пояснил, что американский лидер не призывал к смене власти в России.

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