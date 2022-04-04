В ГД предложили дать льготу потерявшим работу из-за ухода из России компаний студентам

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить отсрочку на один год по платежам за обучение в вузах студентам, которые лишились работы из-за ухода иностранных компаний из России. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.

В обращении законодатель напомнил, что ряд иностранных компаний покинули российский рынок. Сотрудники, в том числе учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений, лишились рабочих мест и дохода.

При этом для многих учащихся, как отметил Власов, возможность вести трудовую деятельность была единственным способом оплачивать собственное образование, а поиск нового рабочего места может занять существенное время.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на отчисление учащихся высших и средне-специальных учебных заведений сроком на 12 месяцев за неоплату услуг учебных заведений, позволить данным гражданам перенести платежи за учёбу на срок до одного года», — говорится в тексте обращения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке отчисленных из зарубежных вузов студентов. В частности, безосновательно отчисленные граждане смогут бесплатно продолжить обучение в отечественных вузах.