Находившемуся в розыске по подозрению в мошенничестве блогеру предъявлено обвинение

Находившемуся в розыске по подозрению в мошенничестве 27-летнему блогеру Хизри Зарипову предъявлено обвинение в совершении 20 эпизодов преступления.

«Сегодня суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы в Telegram.

Отмечается, что обвиняемый и его соучастники рекламировали систему инвестирования, позволяющую получить заработок путём участия в деятельности букмекерской конторы.

Полученные от граждан деньги поступали на счета третьих лиц и присваивались злоумышленниками.

В декабре Мосгорсуд приговорил к четырём годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове. Суд также лишил блогера права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.