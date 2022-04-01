АвтоВАЗ планирует начать производство импортозамещённых моделей LADA в июне

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АвтоВАЗ планирует в июне начать производство спецверсий автомобилей LADA с минимальным содержанием иностранных комплектующих.
АвтоВАЗ планирует начать производство импортозамещённых моделей LADA в июне
  • РИА Новости

«АвтоВАЗ с июня и июля планирует начать производство нескольких модификаций с минимальным содержанием иностранных комплектующих», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ переносит  корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля из-за продолжающихся проблем с поставками электронных компонентов.

До этого сообщалось, что АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей LADA Granta и LADA Niva Legend на заводе в Тольятти.

Производство автомобилей LADA Granta и LADA Niva Legend на заводе в Тольятти было прервано 5 марта.

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