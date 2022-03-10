АвтоВАЗ с 16 марта возобновит производство нескольких моделей своих автомобилей

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АвтоВАЗ сообщил, что с 16 марта возобновит на заводе в Тольятти производство автомобилей LADA Granta и LADA Niva Legend, которое было прервано 5 марта. Об этом информирует РИА Новости.
АвтоВАЗ с 16 марта возобновит производство нескольких моделей своих автомобилей
  • РИА Новости

Отмечается, что пока производственные площадки в Тольятти и Ижевске находятся в простое в связи с проблемами с поставками электронных компонентов.

«Линия Granta будет работать 16, 17, 18 марта на полной скорости в две смены», — заявили в компании.

При этом линия Niva будет работать 16, 17, 18 марта, сосредоточив внимание на производстве Niva Legend.

В сообщении говорится, что завод в Ижевске будет вести подготовку к продолжению выпуска LADA Vesta нового поколения. 

Ранее сообщалось, что заводы АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске с 5 марта приостановят сборку автомобилей Lada на четыре дня из-за проблем с поставками электронных компонентов.

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