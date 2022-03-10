АвтоВАЗ с 16 марта возобновит производство нескольких моделей своих автомобилей
- РИА Новости
Отмечается, что пока производственные площадки в Тольятти и Ижевске находятся в простое в связи с проблемами с поставками электронных компонентов.
«Линия Granta будет работать 16, 17, 18 марта на полной скорости в две смены», — заявили в компании.
При этом линия Niva будет работать 16, 17, 18 марта, сосредоточив внимание на производстве Niva Legend.
В сообщении говорится, что завод в Ижевске будет вести подготовку к продолжению выпуска LADA Vesta нового поколения.
Ранее сообщалось, что заводы АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске с 5 марта приостановят сборку автомобилей Lada на четыре дня из-за проблем с поставками электронных компонентов.