Заводы АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске приостановят сборку автомобилей Lada на четыре дня

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Заводы АвтоВАЗа в российских Тольятти и Ижевске с 5 марта приостановят сборку автомобилей Lada на четыре дня из-за проблем с поставками электронных компонентов.
Заводы АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске приостановят сборку автомобилей Lada на четыре дня
  • РИА Новости

«Администрация АвтоВАЗа приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днём простоя с сохранением заработной платы», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Период с 9 по 11 марта объявили днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка.

Уточняется, что данное решение было принято в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения существенного снижения уровня доходов работников компании.

В ноябре АвтоВАЗ тоже приостанавливал производство в связи с отсутствием электронных компонентов.

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