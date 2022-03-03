Заводы АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске приостановят сборку автомобилей Lada на четыре дня

Заводы АвтоВАЗа в российских Тольятти и Ижевске с 5 марта приостановят сборку автомобилей Lada на четыре дня из-за проблем с поставками электронных компонентов.

«Администрация АвтоВАЗа приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днём простоя с сохранением заработной платы», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Период с 9 по 11 марта объявили днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка.

Уточняется, что данное решение было принято в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения существенного снижения уровня доходов работников компании.

В ноябре АвтоВАЗ тоже приостанавливал производство в связи с отсутствием электронных компонентов.